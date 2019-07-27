مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه الجديد (ضحكت ليا)

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم (ضحكت ليا)، ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى (س من الناس)، و(معجب)، (ضحكت ليا)، و(حبيبك اللى تحبه)، و(نفس السيناريو)، و(عارف)، و(ناوي)، و(نفس الاحساس)، (قفلت السكة)، و(نسيتني خلاص)، (سلمي)، و(باب موارب).

و تعاون مصطفى قمر مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

ويقدم مصطفى قمر أغنية (ضحكت ليا)، بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة خلال الألبوم الذى يحضر له منذ فترة كبيرة.