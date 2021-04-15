مصطفى قمر يشن حربًا على شركة إنتاج "خمس نجوم".. همشوه بهذه الطريقة!

يشارك الفنان المصري مصطفى قمر في تقديم برنامج المقالب "خمس نجوم" إلى جانب نجوم آخرين هم: غادة عادل ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ونور.

وقد أعلن مصطفى قمر مقاضاته الشركة المنتجة للبرنامج، الذي يجرى عرضه حاليًا على شاشة ”MBC مصر“، عبر فيديو نشره في حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث أوضح أنها لم تحترم قيمته وتاريخه الفني وهمشته في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل.

وأرفق قمر الفيديو بتعليق موجهًا أصابع الاتهام للشركة، جاء فيه: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس، ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف، وشعوري بالحزن والاندهاش؛ هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول، يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلا لتصحيح هذا الخطأ."

وأضاف قمر قائلًا: "الدعاية غير مضبوطة وتتر البرنامج لا يليق، والإعلان التشويقي غير مضبوط، وكل شيء في البرنامج خذلني جدا، ولم يكن أمامي إلا اللجوء للحل القانوني بالتنسيق مع المستشار ياسر قنطوش، وانتظروا ما سيحدث."

وأبدى العديد من معجبيه استيائهم لهذا الفعل ووقفوا في صفه، فكتب أحد المستخدمين: وعلَّق أحد المتابعين على منشوره: "اصلا البرنامج ده مش مستواك..كنت تشترط عليهم يسموه قمر واربع نجوم او يتعملك برنامج مقالب لوحدك".

وكتب آخر: "لازم تعمل كدا لأن للاسف في ناس غبية لدرجة انها مش قادرة تستوعب قامة ونجم له تاريخ زيك بإذن الله في القادم هيكون أحلى".



وأشاد آخر بالفنان، وكتب: "ربنا معاك يا سمو البرنس الدوق مصطفى . نحن نحترمك ونقدر تاريخك المشرف الرائع. مش تزعلى واهم شيئا صحتك ونحن نحبك فى الله ومش يفرق معانا شيئا غير انك بخير ...خالص تحياتى وكل عام وانت بخير وسعاده وكل اسرتك الكريمة".

وعلى صعيد آخر، حلَّت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي أول ضيفة في البرنامج، وحظيت حلقتها بنسب مشاهدات مرتفعة بعد إذاعة الحلقة، وذلك بعد ما دخلت الفنانة اللبنانية في نوبة بكاء هستيري بسبب الموقف الذي تعرضت له.

ويٌشار إلى أن عددًا كبيرًا من النجوم سيكونون ضيوف البرنامج من بينهم: نيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي، وغيرهم الكثير.