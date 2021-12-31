مصطفى قمر ينجو من حادث مروع و هذا هو وضعه الصحي

طمأن المطرب المصري مصطفى قمر جمهوره بعد تعرضه لحادث سير مساء أمس .و نشر قمر فيديو عبر موقع (إنستغرام)، وعلق عليه قائلا: (الحمدلله واشكر لله، قدر الله وماشاء فعل أنا زي الفل الحمدلله كل سنة وأنتو طيبين).

وبعد تعرضه للحادث، نقل النجم المصري إلى إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال قمر أنه تعرض لكدمات طفيفه بوجهه لكنه مجملا بصحه جيدة.

وأضاف قمر في تصريحاته أن الذي صدمه فر هاربا ولم يستطع الحصول عليه أو على أرقام لوحات سيارته، وهو الأمر الذي دفعه لعدم تحرير محضر بسبب هروب المتسبب فى الحادث، مشيرا إلى أنه يوجه الشكر لكل من قام بالاتصال به والاطمئنان عليه من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه.