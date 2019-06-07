مصطفى قمر يوجه هذه الرسالة لزوجته في عيد ميلادها

احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته، موجها لها رسالة رومانسية كلها حب.

وكتب مصطفى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على (إنستجرام)، قائلا: (كل سنة و انتي طيبة يا زوجتي الغالية الطيبة ربنا مايحرمني من طيبة قلبك وتبقي دائما جنبي طول العمر)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلى جانب آخر، يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية (فوق القمر)، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغاني ومنها أغاني (جات تصالحني) و(وياك).