مطالبات بإقالة بريانكا شوبرا من منصب سفيرة النوايا الحسنة في اليونيسف..إليكم السبب!

بريانكا شوبرا

وجدت النجمة العالمية بريانكا شوبرا نفسها وسط أزمة حادة وانتقادات لاذعة من قبل متابعيها، وذلك بسبب تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، تحدثت فيها عن الحرب بين باكستان والهند، وتصاعد التوتر بين البلدين عقب تعليقها الذي كتبته.

وأدت التغريدة في النهاية إلى أن مجموعة من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الباكستانية، قاموا بتوقيع عريضة بهدف الطلب من منظمة اليونيسف العالمية إقالة بريانكا شوبرا والتي هي سفيرة النوايا الحسنة لديها.

وكان سبب الهجوم على نجمة هوليوود والمطالبات بإقالتها من منصبها لأنها أشادت بالجيش الهندي وقوته وتحدثت عن الأمر بطريقة ظهرت فيها أنها تشجع على الحروب والدمار، على الرغم أنها تعتبر صوتًا هامًا في المجال الإعلامي للمناداة بالسلام.

الجدير بالذكر أن بريانكا شوبرا كانت قد احتفلت مع نهاية عام 2018 بحفل زفافها من المغني الأمريكي نيك جوناس، وأثارت ضجة في وقتها بسبب أنها تبلغ من العمر 36 عامًا بينما الزوج المستقبلي يبلغ من العمر 26 عامًا.