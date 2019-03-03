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مطالبات بإقالة بريانكا شوبرا من منصب سفيرة النوايا الحسنة في اليونيسف..إليكم السبب!

مطالبات بإقالة بريانكا شوبرا من منصب سفيرة النوايا الحسنة في اليونيسف..إليكم السبب!
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