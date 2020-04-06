معارض افتراضية: "السركال أونلاين"

تجوّلوا في صالات عرض السركال أفنيو المميّزة من راحة منازلكم، فقد باتت هذه الوجهة الفنية متوافرة على الإنترنت، ما يتيح لعشّاق الثقافة في دبي الاستمتاع بأحدث المعارض.
قوموا بجولات افتراضية لـ360 درجة في أشهر الصالات مثل "غاليري 1x1"، و"غاليري أيام"، و"كاربون 12" وغيرها. أما في "غاليري جرين آرت"، فيمكنكم مشاهدة معرضاً جماعياً يضم لوحاتٍ لكرموز أرام، وأليساندرو بالتيو يزبك، وهيرا بويونتاسيان، ولبنى تشوداري، وأنا مازي. بعدها يمكنكم الانتقال إلى "غاليري ليلى هيلير" لمشاهدة معرض الفنانة الإيطالية "فرانشيسكا باسكالي" بعنوان "ماتيريال أناتومي". وستقوم صالات العرض بتغيير معارضها بشكلٍ منتظم.
إليكم لائحة بأبرز المعارض التي يمكن لعشّاق الفنون استكشافها:
غاليري 1x1
"ذا تابستري أوف فايدينغ جاردنز"
مؤسسة السركال الفنية
"نيو ويفز" محمد مليحي وأرشيف مدرسة كازابلانكا الفنية"
كاربون 12
معرض أندريه بوتزر المنفرد
تشي-كا
"نيو جابان فوتو 10"
غاليري أيام
"فور ماي فاذر" لرلى حلواني
"ذا أويكنينغ" لصفوان دهو
غراي نوز
"نوكتورنز" لايكل جون ويلان
غاليري جرين آرت
معرض جماعي
غاليري إيزابيل فان دين إيندي
"إنفينيت إينجلز" لمحمد كاظم
غاليري ليلى هيلير
"ماتيريال أناتومي" لفرانشيسكا باسكالي
"هابيتات" لميليس بويروك
"نقطة: ذا دياكريتيك" لعبد القادر الريس
المرسى
"نويانسز أوف بلاك أند وايت"
جلف فوتو بلس
"أول أي وانت إز لايف"
ويتلاند لاب
"ناشونال بافيليون الإمارات - لا بينالي دي فينيتزيا"
مؤسسة جان بول نجار
بلدينغ بوهوس
مؤسسة إشارة الفنية
"ساتش إيه مورنينغ" لأنور كنوار
شوكيس
"ساكرد سبرينغ"
لاوري شبيبي
"أوسبورج" وايفز، كولورز، أند إلوزنز"
سفين إم
"جوبيتير توداي"
غاليري زاوية
فن فلسطيني": ريزيلينس أند إنسبيرايشن"
الخط الثالث
"ذير إز فيكشن إن ذا سبيس بيتوين"
"سهوة" للميا قرقاش
قوموا بجولات افتراضية لـ360 درجة في أشهر الصالات مثل "غاليري 1x1"، و"غاليري أيام"، و"كاربون 12" وغيرها. أما في "غاليري جرين آرت"، فيمكنكم مشاهدة معرضاً جماعياً يضم لوحاتٍ لكرموز أرام، وأليساندرو بالتيو يزبك، وهيرا بويونتاسيان، ولبنى تشوداري، وأنا مازي. بعدها يمكنكم الانتقال إلى "غاليري ليلى هيلير" لمشاهدة معرض الفنانة الإيطالية "فرانشيسكا باسكالي" بعنوان "ماتيريال أناتومي". وستقوم صالات العرض بتغيير معارضها بشكلٍ منتظم.
إليكم لائحة بأبرز المعارض التي يمكن لعشّاق الفنون استكشافها:
غاليري 1x1
"ذا تابستري أوف فايدينغ جاردنز"
مؤسسة السركال الفنية
"نيو ويفز" محمد مليحي وأرشيف مدرسة كازابلانكا الفنية"
كاربون 12
معرض أندريه بوتزر المنفرد
تشي-كا
"نيو جابان فوتو 10"
غاليري أيام
"فور ماي فاذر" لرلى حلواني
"ذا أويكنينغ" لصفوان دهو
غراي نوز
"نوكتورنز" لايكل جون ويلان
غاليري جرين آرت
معرض جماعي
غاليري إيزابيل فان دين إيندي
"إنفينيت إينجلز" لمحمد كاظم
غاليري ليلى هيلير
"ماتيريال أناتومي" لفرانشيسكا باسكالي
"هابيتات" لميليس بويروك
"نقطة: ذا دياكريتيك" لعبد القادر الريس
المرسى
"نويانسز أوف بلاك أند وايت"
جلف فوتو بلس
"أول أي وانت إز لايف"
ويتلاند لاب
"ناشونال بافيليون الإمارات - لا بينالي دي فينيتزيا"
مؤسسة جان بول نجار
بلدينغ بوهوس
مؤسسة إشارة الفنية
"ساتش إيه مورنينغ" لأنور كنوار
شوكيس
"ساكرد سبرينغ"
لاوري شبيبي
"أوسبورج" وايفز، كولورز، أند إلوزنز"
سفين إم
"جوبيتير توداي"
غاليري زاوية
فن فلسطيني": ريزيلينس أند إنسبيرايشن"
الخط الثالث
"ذير إز فيكشن إن ذا سبيس بيتوين"
"سهوة" للميا قرقاش
|التاريخ
|01 أبريل - 30 أبريل 2020
|الفئة
|فنّون , تجارب
|رسم الدخول
|مجاناً
|الموقع الإلكتروني
|https://www.alserkal.online/
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