معتصم النهار آسر الجنس اللطيف يتغزل بزوجته و المعجبات:كلنا مكرشين عليه!

لمع اسم الممثل السوري ​معتصم النهار​ بالفترة الاخيرة بشكل كبير والذي يتمتع بقاعدة جماهرية كبيرة خصوصا من قبل الجنس اللطيف حيث يغازلنه بشكل كبير.

لين زوجة معتصم ايضا تتمتع بنسبة كبيرة من المتابعين فيتابعها اكثر من 160 ألف شخص وتتلقى الكثير من التعليقات المعبرة عن اعجابها باطلالاتها وايضا تعليقات خاصة بزوجها معتصم ومنها:

(انه ما بتغاري من نادين ؟؟؟ اَي ولله لو انا منك لكان نتفتو بعد صورو مع نادين و هيه لزقانه في لزق و حاطتله هل ايموجي تنيناتهم كان قتلتهم)، حسب موقع دنيا الوطن.

(بدي اسالك سؤال؟ ماعم تغاري على جوزك يلي كلنا مكرشين عليه؟).

(قمر متجوز شمس شو بدی قول بعد)

(تاخدي العقل والله بس اذا انا غرت ع جوزك من فاليري وهلأ عم غار من نادين انتيييي شو).

ودائما ما تؤكد لين ببعض التصاريح الصحفية انها فخورة بنجاح معتصم وهي لا تغار من معجباته بل على العكس تفتخر بذلك.

معتصم بدوره علق على صورة نشرتها لين: (جمالك حبيبتي ورفيقتي..أنت أساس كلشي) وهو لا يخفي حياته العائلية عن الجمهور كما اختار بعض المشاهير ان يفعل بل يختار الوقت المناسب ليشاركهم تفاصيلها.



