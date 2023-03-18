معتصم النهار سيتزوج مجددا و العروس من الوسط الفني

البوابة-كشف النجم السوري معتصم النهار أنه مستعد للزواج مرة جديدة، مؤكداً على أن الحب أجمل ما في الدنيا، بينما شدد على انه سيتزوج مرة ثانية لكن بامرأة من الوسط الفني.

و تابع معتصم النهار قوله: (دائما بقول حلو الزواج من الوسط الفني، بحسها بتفهمني اكثر، ورح افهم عليها اكثر)، مشيراً إلى أن السلبي بالأمر أنه سيغار عليها اكثر.





يذكر أن معتصم النهار كان متزوجا من لين برنجكجي، حيث تزوجا عام 2015، ولديهما طفلة واحدة تدعى ساندرا، الى أن انتشرت شائعات انفصالهما، حتى أكد مصدر مقرّب الخبر قبل عام في آذار/أيار 2022.