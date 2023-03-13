معتصم النهار وطليقته يجتمعان بنجم كرة القدم ميسي في فرنسا

شارك الفنان السوري معتصم النهار عدة صور تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه في "إنستغرام"، وذلك بعد عدة أيام من مشاركة طليقته لين برنجكجي صورًا تجمعها مع نجم كرة القدم الذي اجتمعت به في جلسة مع مجموعة من الأصدقاء في فرنسا.

معتصم النهار وطليقته رفقة ميسي

وشارك النهار متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور تجمعه مع نجم كرة القدم في باحة أحد المنازل، حيث يظهر في إحدى يعانقه عناقًا أخويًا، وكتب: "مع الاستثنائي ليو ميسي.. شكرًا أخي الرائع Avo Baroushian".

كما نشر النهاء صورة لابنته ابنته ساندرا مع ميسي، إلَّا أنه حرص على إزالة طليقته من اللقطة، حيث أنها ذات الصورة التي نشرتها لين مسبقًا عبر حسابها الخاص.

واللافت في الموضوع أن الثنائي شاركا صورهما مع ميسي في فترات زمنية مختلفة، كما حرصا على عدم مشاركة صورة للآخر عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، درءًا لشائعات عودة علاقتهما.

ويُشار إلى أن النهار ولين تواجدا في فرنسا رفقة ابنتهما وبعض الأصدقاء، حيث نشرا صورًا لهما من مدرجات المشجعين في أحد الملاعب المتواجدة بباريس.

معتصم النهار ينفي خبر عودته لطليقته

وفي وقت سابق، حسم معتصم النهار أمر التكهنات التي دارت حول عودته الى زوجته وأم ابنته لين برنجنك ، وذلك بعد ظهورهما معا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها في دبي.