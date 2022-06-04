معتصم النهار و لين برنجكجي...هل عادا؟

أثارت لين برنجكجي عدة تساؤلات حول عودتها الى زوجها الممثل معتصم النهار بعد شهرين من الانفصال.

و نشرت لين عبر خاصية خاصية (ستوري) على موقع (انستغرام)، صورة ظهرت فيها يدها مع يد طفلة وآخرى لرجل يضع سوارًا يعتقد انه لمعتصم النهار، وقد حمل كل منهم علبة مثلجات.

وكانت المرة الأخيرة التي يظهر فيها معتصم النهار مع ابنته الوحيدة ساندرا قبل ثلاثة أسابيع، حيث شارك عدة صور من العطلة التي يقضيها رفقتها. وقد انفصل معتصم عن زوجته لين برنجكجي في آذار/ مارس الماضي بعد زواج دام سبع سنوات؛ بسبب خلافات نشبت بينهما. وبعد الانفصال عادت لين مع ابنتها من مكان إقامتها مع زوجها في دبي إلى بلدها سوريا، حيث استقرت.

وكان الممثل معتصم النهار قد رفض تحميل المسؤولية لشخص واحد بشأن انفصاله عن زوجته، مشيرًا ان الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية بهذا الشأن. وانه وصل وزوجته الى مكان متعب جدًا لهما فاتخذا حينها قرار الانفصال.