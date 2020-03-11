معتصم النهار يخضع نفسه و زملائه لفحص الـ(كورونا)!

حرص الفنان السوري معتصم النهار، على إخضاع زميلاته لفحص (كوورنا)، قبل بدء تصوير مسلسل (مافيي) الجزء الثاني.

معتصم النهار، ظهر في الفيديو وهو بيده جهاز قياس الحرارة عن بعد، ويقوم بفحصهن قبل دخول موقع التصوير وبعد الانتهاء قام بفحص نفسه بالجهاز الذي بيده.

مسلسل (مافيي2)، من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، نادين الخوري، بيار داغر، روزينا لاذقاني، زينة مكي، سينتيا صموئيل، وكارمن لبس، إلسا زغيب، جو طراد، نادين الخوري وناتاشا شوفاني.

قصة المسلسل تم أخذها عن قصة المسلسل التركي (جسور والجميلة)، الذي قام ببطولته كيفانش تاتليتوج وتوبا بويوكستون.