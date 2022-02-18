معتصم النهار يخوض السباق الرمضاني بـ(بيروت 303)

يطل الفنان معتصم النهار على جمهوره في رمضان المقبل من خلال المسلسل الدرامي الجديد (بيروت 303)، الى جانب النجمين عابد فهد وسلافة معمار.العمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان وانتاج شركة الصبّاح أخوان ويتألف من 15 حلقة .

وتدور أحداث العمل حول حادثة مفاجئة وغامضة تهز مدينة بيروت ما يجعل الشخصيات تدخل في دوامة البحث عن حقيقة ماجرى، وأثناء هذه الرحلة من البحث تنشأ علاقات معقدة وتتكشف اسرار غير متوقعة تخص ماضي وحاضر أبطال القصة.

ويشهد العمل مشاركة أمانة والي وجيانا عيد من سورية، ونادين الراسي ومجدي مشموشي من لبنان.

وكان آخر ظهور لمعتصم النهار، في دراما رمضان عام 2019، من خلال مسلسل (خمسة ونص)، الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، فيما عرض له، مؤخراً، مسلسل (صالون زهرة)، وشاركته العمل النجمة اللبنانية نادين نجيم.