معتصم النهار يكشف عن السبب الحقيقي لاعتذاره عن فيلم هيفاء

كشفت تقارير بالصحف والمواقع اللبنانية عن السبب الحقيقي لاعتذار الفنان السوري معتصم النهار عن المشاركة في بطولة فيلم (اشباح اوروبا) مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تداول شائعات عن وجود خلافات بينهما.

وأكد معتصم النهار، بحسب ما جاء في المواقع اللبنانية ان الاعتذار كان بسبب تأخر بدء تصوير فيلم ( اشباح اوروبا) ، في الوقت الذي كان ملتزما به بتصوير الجزء الثاني من مسلسل ( ما فيي)،الذي يقوم ببطولته، حسب موقع صدى البلد.

واشار معتصم النهار الى انه اتفق مع شركات الانتاج على ان يقوم بتصوير مشاهده في القاهرة لمدة 10 ايام ثم يعود لبيروت لتصوير مسلسل ما في لمدة عشرة ايام ويعود لمصر مرة اخرى، ولكن حدث تضارب في المواعيد.

يشار الى ان معتصم النهار حقق نجاحا كبيرا بدور (جاد) في مسلسل (خمسة ونص)، الذي عرض السباق الرمضاني الماضي.