معجبة تعرض ناصيف زيتون لموقف محرج.. احتضنته وصرخت "بحبك"

يتعرض النجوم لمواقف محرجة من قبل محبيهم وجماهيرهم، فلن يستطيعوا التنؤ بجميع تحركاتهم، كما حراسهم الشخصيين قد لا يمتلكون المقدرة على إعاقة أي تحرك مفاجئ يظهر أي معجب.

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلًا جماهيرًا إلى جانب الفنان جورج وسوف في ملعب الجلاء في العاصمة السورية دمشق بمناسبة القسم الرئاسي وعيد الجيش السوري.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجبة تحتضن الفنان السوري ناصيف زيتون بعدما اقتحمت خشبة المسرح خلال أدائه إحدى أغانيه، ورغم محاولات رجل الأمن إبعادها عنه، إلَّا أنها التصقت به، وحينما غادرت قالت باكية "بحبك".

وشارك ناصيف زيتون صورة تجمعه بجورج وسوف عبر حسابه على موقع "تويتر" يظهر فيها متكئً على كتفه، وأرفقه بتعليق: " بس ترتكي على الجبل هيك بكون المشهد.. و اخيراً طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل ما بحلم".