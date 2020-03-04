معجب هيفاء وهبي يركع تحت قدميها على المسرح (صور)

انتشر مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حفلات المغنية اللبنانية هيفاء وهبي يظهر فيه أحد معجبيها وهو يركع على ركبتيه أمامها على المسرح.

الفيديو المنتشر يبدأ بأن أحد معجبي هيفاء وهبي أهداها وردة، ثم جذبها من ذراعها، وبعد تدخل الأمن سمحت له الفنانة اللبنانية بالصعود إلى المسرح، وفور صعوده سألته عن اسمه، فلم يجب فقالت له: (نسيت اسمك؟)، ثم احتضنها وركع على ركبتيه أمامها، وشكرته على الوردة التي قدمها لها، وطلبت منه مغادرة المسرح برفق.

وحسب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعجب كان يريد طلب الزواج من هيفاء وهبي، حسب موقع في الفن.



وتنشغل الفنانة هيفاء وهبي بتصوير مسلسلها الجديد (أسود فاتح) الذي تعود به إلى دراما رمضان، أمام الفنان السوري معتصم النهار.