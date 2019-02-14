المزيد من ترفيه

1 - 5 من 15

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة!

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة!
2.5 5

نشر 14 شباط/فبراير 2019 - 11:50 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة!
معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة!

سواء كنتم تتخيلون أنفسكم مثل الرجل الحديدي أو المرأة الخارقة، فإن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة هو المكان الأنسب لتدعوا مخيلاتكم تسرح في عالم الأبطال الخارقين. انضم إلى حشود الآلاف المتنكرين بأزياء شخصياتهم المفضلة يتجمهرون في مركز دبي التجاري العالمي لمدة ثلاثة أيام في المعرض الممتع.

بانتظاركم الكثير من الترفيه والمرح طوال اليوم مع ضيوف المعرض من المشاهير وجلسات التوقيع للمعجبين وورش العمل ومعرض يضم أكثر من 400 بائع بالإضافة إلى العديد من المسابقات على أنغام الموسيقى الحية. سوف تحصل على فرصة العثور على الإصدارات الأولى النادرة للقصص والأفلام بأسعار مخفّضة وفرصة للقاء العديد من شخصيات الأفلام والقصص المصورة تتجول في المكان.

التاريخ11 أبريل - 13 أبريل 2019
الفئةفنّون , عائلة , نمط حياة , ترفيه حيّ
الموقع مركز دبي التجاري العالمي
الهاتف+971 4 407 2526
رسم الدخول 110 - 350 درهم
الموقع الإلكترونيhttps://www.mefcc.com

 

Copyright © 2019. Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 