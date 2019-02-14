معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة!

سواء كنتم تتخيلون أنفسكم مثل الرجل الحديدي أو المرأة الخارقة، فإن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة هو المكان الأنسب لتدعوا مخيلاتكم تسرح في عالم الأبطال الخارقين. انضم إلى حشود الآلاف المتنكرين بأزياء شخصياتهم المفضلة يتجمهرون في مركز دبي التجاري العالمي لمدة ثلاثة أيام في المعرض الممتع.

بانتظاركم الكثير من الترفيه والمرح طوال اليوم مع ضيوف المعرض من المشاهير وجلسات التوقيع للمعجبين وورش العمل ومعرض يضم أكثر من 400 بائع بالإضافة إلى العديد من المسابقات على أنغام الموسيقى الحية. سوف تحصل على فرصة العثور على الإصدارات الأولى النادرة للقصص والأفلام بأسعار مخفّضة وفرصة للقاء العديد من شخصيات الأفلام والقصص المصورة تتجول في المكان.