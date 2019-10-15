يعتبر معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، الفعالية الوحيدة المتخصصة بكل ما يتعلّق بالمنتجات الطبيعية والعضوية بدءاً من العلامات التجارية والمواد الغذائية وصولاً إلى صناع القرار. يشارك في هذا المعرض مجموعة من المختصين في هذا المجال مثل الشركات العالمية والإقليمية، والقطاعين العام والخاص، والمصنعين وصانعي القرار، والعلامات التجارية والمنظمات البيئية. يعود تاريخ هذا المعرض إلى 15 عاماً، ويعُد فرصة رائعة للتواصل مع الرواد والموردين، واستكشاف فرص عمل جديدة والتعرف على أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال.

التاريخ 03 ديسمبر - 05 ديسمبر 2019 الفئة أعمال الموقع مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الهاتف +971 50 494 4234 رسم الدخول الدخول مجاني عند التسجيل. الموقع الإلكتروني https://naturalproductme.com/index.php