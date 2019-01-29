معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية 2019 الوجهة الأمثل!
معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية 2019
يُعد معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية 2019 الوجهة الأمثل لكافة العاملين في مراكز ومنتزهات الترفيه والحدائق المائية ومراكز التعليم الترفيهية، ومناطق لعب الأطفال وغيرها.
يقدّم المعرض أحدث المنتجات في هذا المجال مثل الواقع الافتراضي، وألعاب تساعية الأبعاد، والسينما ذات الـ12 بعداً، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدّمها أبرز المصانع حول العالم.
ويتضمّن المعرض في نسخته الـ25 هذا العام معرض مشغلي مراكز الترفيه وحقوق الامتياز 2019، والذي يختص في مجال الترخيص وحقوق الامتياز المتنامي.
|التاريخ
|25 مارس - 27 مارس 2019
|الفئة
|أعمال
|الموقع
|مركز دبي التجاري العالمي، القاعات 1 - 4
|الهاتف
|+971 4 343 5777
|رسم الدخول
|مجاناً
|الدخول
10 صباحاً - 6 مساءً
|الموقع الإلكتروني
|http://www.dealmiddleeastshow.com
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