يعود المعرض الفني "رمضانيزيشن" إلى صالة ذا غاليري أوف لايت في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في دورته الثالثة في شهر مايو المقبل. ويعد المعرض جماعياً، إذ يسلط الضوء على المجتمع الفني في دبي، إذ بإمكان الجميع تقديم أعمالهم إلى المعرض. ويطلب المعرض من الفنانين تقديم أعمال تجسّد معنى شهر رمضان الكريم بالنسبة إليهم، ثم عرض هذه الأعمال في المعرض. ويمكنكم تقديم أعمالكم بالصورة التي تشاؤون، سواء في شكل رسم أو تمثال أو تصوير فوتوغرافي. الموعد الأخير للتسليم هو ١٤ ابريل، وكل ما عليكم فعله هو ملئ الاستمارة وإرسالها إلى gallery@ductac.org مع صورة للعمل الفني الخاص بكم.