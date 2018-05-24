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معرض "رمضانيزيشن" في "ذا غاليري أوف لايت"

معرض "رمضانيزيشن" في "ذا غاليري أوف لايت"
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نشر 24 مايو 2018 - 13:33 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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يعود المعرض الفني
يعود المعرض الفني "رمضانيزيشن" إلى صالة ذا غاليري أوف لايت في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في دورته الثالثة في شهر مايو المقبل.

 

يعود المعرض الفني "رمضانيزيشن" إلى صالة ذا غاليري أوف لايت في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في دورته الثالثة في شهر مايو المقبل. ويعد المعرض جماعياً، إذ يسلط الضوء على المجتمع الفني في دبي، إذ بإمكان الجميع تقديم أعمالهم إلى المعرض. ويطلب المعرض من الفنانين تقديم أعمال تجسّد معنى شهر رمضان الكريم بالنسبة إليهم، ثم عرض هذه الأعمال في المعرض. ويمكنكم تقديم أعمالكم بالصورة التي تشاؤون، سواء في شكل رسم أو تمثال أو تصوير فوتوغرافي. الموعد الأخير للتسليم هو ١٤ ابريل، وكل ما عليكم فعله هو ملئ الاستمارة وإرسالها إلى gallery@ductac.org مع صورة للعمل الفني الخاص بكم.
 
 

التاريخ

14 مايو - 17 يونيو 2018

الموقع

ذا غاليري أوف لايت في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون

الهاتف

+971 4 341 4777

رسم الدخول

الدخول مجاني

الدخول

١٤ مايو: ٧ مساء إلى ١٠ مساء
١٥ مايو إلى ١٧ مايو: ٩ صباحاً إلى ١٠ مساء
 

الموقع الإلكتروني

http://www.ductac.org/art.php
 
 
 

 


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