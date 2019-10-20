يجتمع بائعو التجزئة والجملة لأجود منتجات الذهب والألماس في معرض فيتشينزا أورو دبي الدولي للمجوهرات. يضم المعرض آلاف القطع من المجوهرات لأبرز المصممين العالميين ودور الأزياء والمجوهرات. ويستقطب المعرض عشاق المجوهرات وجامعي القطع والمشترين.



شارك في نسخة العام الماضي عارضون من المنطقة والعالم من 21 دولة وقد تمّ عرض أكثر من 25000 قطعة من المجوهرات. وقد حضر المعرض أيضاً زواراً من أكثر من 80 دولة من أبرز الأسواق مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والصين. يُقام هذا المعرض الآن بنسخته الثالثة، وقد رسّخ نفسه كوجهة لكل ما يتعلّق بالمجوهرات، حيث يمكن التواصل والاطلاع على أحدث الاتجاهات في التغليف وحلول التكنولوجيا في هذا المجال.

التاريخ 13 نوفمبر - 16 نوفمبر 2019 الفئة أعمال الموقع مركز دبي التجاري العالمي الهاتف +971 4 308 6357 الموقع الإلكتروني https://www.jewelleryshow.com/