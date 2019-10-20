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معرض فيتشينزا أورو دبي الدولي للمجوهرات

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:03
معرض فيتشينزا أورو دبي الدولي للمجوهرات
معرض فيتشينزا أورو دبي الدولي للمجوهرات

يجتمع بائعو التجزئة والجملة لأجود منتجات الذهب والألماس في معرض فيتشينزا أورو دبي الدولي للمجوهرات. يضم المعرض آلاف القطع من المجوهرات لأبرز المصممين العالميين ودور الأزياء والمجوهرات. ويستقطب المعرض عشاق المجوهرات وجامعي القطع والمشترين. 

شارك في نسخة العام الماضي عارضون من المنطقة والعالم من 21 دولة وقد تمّ عرض أكثر من 25000 قطعة من المجوهرات. وقد حضر المعرض أيضاً زواراً من أكثر من 80 دولة من أبرز الأسواق مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والصين. يُقام هذا المعرض الآن بنسخته الثالثة، وقد رسّخ نفسه كوجهة لكل ما يتعلّق بالمجوهرات، حيث يمكن التواصل والاطلاع على أحدث الاتجاهات في التغليف وحلول التكنولوجيا في هذا المجال.

التاريخ 13 نوفمبر - 16 نوفمبر 2019
الفئة أعمال
الموقع مركز دبي التجاري العالمي
الهاتف +971 4 308 6357
الموقع الإلكتروني https://www.jewelleryshow.com/

 

Via SyndiGate.info


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