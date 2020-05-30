معلومات قد لا تعرفها عن الفنان الراحل حسن حسني.. لُقب بـ"القشاش والممثل الطائر" وأصيب بأزمة نفسية لهذا السبب!

فقد الوسط الفني في مصر والعالم العربي، واحدًا من أبرز نجومه في الكوميديا، الفنان المصري حسن حسني، الذي توفي اليوم السبت عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.



ويرصد "البوابة" في السطور القادمة معلومات عن الفنان الراحل الذي ترك إرثًا فنيًا ثقيلًا لا يمكن أن يمحى من تاريخ الفن المصري والعربي.

- ولد حسن حسني في القاهرة عام 1931.

- أحب التمثيل منذ صغره وشارك في جميع الفرق المسرحية في مدرسته.

- قدم خلال حياته المهنية التي بدأها بالمسرحيات وعلى مدى أكثر من 50 عامًا ما يقارب 500 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون.

- من أبرز أعماله "حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة".

- أطلق عليه لقب "القشاش" لأنه كان يشارك في معظم أفلام الكوميديا وأبطالها من النجوم الشباب في الألفية الثالثة.

- آخر أعماله الفنية في رمضان الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.

- في السينما، كانت آخر مشاركاته في فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي.

- أبرز أقواله كانت في مهرجان القاهرة السينمائي عندما تم تكريمه على خشبة المسرح فقال: "أنا مبسوط إنهم لحقوا يكرموني وأنا عايش".

- فاز بالعديد من الجوائز منها أفضل ممثل لعام 1993 التي تغلب في وقتها على فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة.

- لقبه أصدقاؤه في حقبة الثمانينات بـ"الممثل الطائر" لكثرة تنقله بين الدول العربية للتصوير في تلك الفترة.

- شارك في أفلام عديدة إلى جانب سعاد حسني منها "أميرة حبي أنا" 1974 و"الكرنك" 1975.

- تزوج من السيدة ماجدة الحميدة الزوجة السابقة للمخرج الراحل أشرف فهمي.

- توفيت ابنته عام 2013 مما سبب أزمة نفسية له ورفض الكثير من العروض حينها.

- ظهرت شائعات كثيرة بوفاته بسبب وعكاته الصحية الكثيرة في الآونة الأخيرة إلا أنّه نفى هذه الشائعات في أكثر من لقاء سابق.

يذكر أنه من المقرر أن يدفن الفنان الراحل بمقابر أسرته في طريق مصر الفيوم، وهو المكان نفسه الذي سيشهد صلاة الجنازة وتلقي العزاء.