المغنية الإسبانية إيفا امارال تكشف عن صدرها على المسرح.. وتعلّق "سأعلن ثورة"

تصدرت النجمة والمغنيّة الاسبانية "إيفا امارال" حديث الصحافة التركية والعالمية خلال حفلها الغنائي الذي أقامته مؤخرًا احتفالاً بالذكرى الـ 25 لإنشاء فرقتها الخاصة.

ايفا أمارال تخلع ملابسها وتظهر بصدر عاري أمام الجمهور على المسرح

وفي لقطة صادمة قامت المغنيّة الاسبانية بخلع ملابسها والظهور بصدر عاري أمام ما يقارب الـ 35 ألف شخص من الجمهور، حيث بقيت عاريّة الصدر لمدة لا تقل عن خمس دقائق خلال تأديتها أحد أغانيها.



وفي التفاصيل فإن المغنية الاسبانية قبل أن تبدأ بتقديم عرضها الغنائي قامت بإلقاء خطبة للجمهور حيث أعلنت خلال الخطبة بأن "ساعة الثورة قد بدأت اليوم، ولا يمكن لأحد أن يسلب كرامة النساء في العريّ لأنهن كثيرات، ولا يمكنهم أن يسلبوا هذه الحياة التي تريدها أي سيدة.. فيجب ان يكون هناك عالم بلا خوف، فاليوم حانت ساعة الثورة".



واعتبرت ايفا بأنها بظهورها عارية الصدر وخلعها ملابسها بانها طريقتها بالتعبير عن الطلب بالمحافظة على حقوق النساء والكرامة والمساواة مع الرجل في كل شيء.

La integrante del dúo musical ha revolucionado las redes sociales al desnudarse de cintura para arriba en una actuación: "Para que no nos quiten la libertad" #amaral #evaamaral #revolucion pic.twitter.com/Y3VN2drcmu — NihaoWoman🌻 (@NihaoWoman) August 14, 2023

وأحدثت المغنيّة الإسبانية بهذا التصرف ضجة كبيرة وانقسام في الآراء في الشارع الاسباني خاصة وانه سبق للعديد من المغنيات الاسبانيات الظهور عاريات أمام الجمهور ومداهمة الشرطة للاحتفال والقاء القبض عليهنّ.