في عيد الحب.. علاقات بين مشاهير اتراك شغلت العالم مؤخرًا

تلتقط الصحافة التركية بشكل مستكر أخبار المشاهير الخاصة، من اجل الحديث عن علاقتهم الرومانسي لاهتمام الجمهور بها بشكل كبير.

وعند رصد الصحافيين لأي ثنائي مع بعضهما بشكل دائم، تبدأ الشائعات حولهما وربط الأحداث ببعضها البعض، كما أنهما يُطاردان من قبل كاميرات الباباراتزي والصحافة، وهناك العديد من الشائعات الرومانسية التي تصدّرت عناوين الاخبار خلال الاشهر الماضية والتي لم ينفي أو يؤكد الثنائي أي منها.

وبمناسبة عيد الحب سنستعرض قائمة بشائعات العلاقات الرومانسية بين النجوم.

علاقات بين مشاهير اتراك شغلت العالم مؤخرًا

1- هاندا ارتشيل وهاكان صابانجي

من أحدث الشائعات هي شائعة ارتباط النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" برجل الاعمال التركي الشهير "هاكان صابانجي".

وتحرص النجمة التركية "هاندا ارتشيل" على ابقاء علاقاتها الرومانسية سريّة وخاصة، ولكنّ الصحافة التركية تبقى لها بالمرصاد حيث ان كاميرات الباباراتزي كانت منتظرة عند باب أحد المطاعم بعد وجبة عشاء رومانسي جمعتها مع حبيبها رجل الاعمال التركي.

ولم تؤكّد او تنفي هاندا ارتشيل الى الوقت الحالي بعلاقتها الرومانسية الجديدة برجل الاعمال، بل تحاول الهروب دوماً من الاجابة عن هذا السؤال.

2- مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتشوغلو

تصدر كل من النجم التركي الشهير "مارت رمضان ديمير" والنجمة التركية "أفرا ساراتشوغلو" حديث الصحافة ووسائل التواصل الاعلامي منذ بداية عرض مسلسلهما "طائر الرفراف" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا على مستوى تركيا والوطن العربي.

وتناقلت الاخبار ووسائل الاعلام أنباء عن وجود علاقة رومانسية بين النجمين التركيين خاصة بعد الأنسجام الواضح بينهما في المسلسل وخلف الكواليس.

ورصدت الصحافة التركية الثنائي في العديد من اللقطات الرومانسية التي جمعتهما، سواء أكان ذلك في كواليس العمل الدرامي ام حتى في حياتهما الشخصية.

وانفصال أفرا ساراتشوغلو عن حبيبها والشجّار الذي وقع بين مارت رمضان و كوبيلاي أكا صديق حبيب أفرا بسبب تقارب الاول من أفرا جعلوا الجمهور يؤكدون وجود علاقة رومانسية بينهما.

3- توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك

ارتبط اسم توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك في العديد من الاعمال الدرامية كان آخرها ابنة السفير وأشهرها العشق الأسود الذي عرض منذ سنوات طويلة.

ورصدت كاميرات الباباراتزي الثنائي التركي الشهير توبا بويوكستون وانجين أكيوريك معاً خلال اجازة لهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وبالرغم من الانسجام الواضح بين الثنائي إلا ان توبا خرجت ونفت هذه الشائعات التي تربطها بانجين أكيوريك، حيث قالت: "هما أفضل عاشقين على التلفاز ولكن في الوقع لا يوجد شيء"، في اشارة إلى الشخصيات التي قدماها سويًا.