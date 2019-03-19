مفاجأة من العيار الثقيل لعشّاق بوليوود: عليا بهات وسلمان خان رسميًا في فيلم جديد قريبًا

نجم بوليوود سلمان خان والنجمة عليا بهات

أصبح النجمان سلمان خان وعليا بهات حديث المدينة في بوليوود، وذلك بعد انتشار الأخبار مؤخرًا عن تعاون فني سيجمعهما قريبًا في الفيلم الجديد الذي سيشرف على إخراجه المخرج الهندي سانجاي ليلا.

وكشفت تقارير صحفية أن النجمان المتميزان سيعملان جنبًا إلى جنب مع مخرج فيلم "Padmaavat" في فيلمه القادم بعنوان "Inshallah"، وهو الأمر الذي أحدث فرحة عارمة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الخبر بشكل كثيف.

وكانت عليا بهات قد أكدت إمكانية تعاونها مع المخرج سانجاي ليلا بعدما كتبت تغريدة على تويتر قالت فيها: "لقد كنت في عمر 9 سنوات عندما ذهبت إلى مكتب سانجاي ليلا، الجميع كان متوترًا ويتمنى أن يعمل معه في فيلمه القادم، لقد انتظرت حدوث هذا طويلًا".

وتابعت: "احلم وعيناك مفتوحتان قدر ما استطعت وقل نعم سأفعلها، سانجاي وسلمان خان عبارة عن توليفة سحرية مع بعضهما، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ العمل معهما في فيلم "Inshallah"".

الجدير ذكره أن عليا بهات ستطل قريبًا في فيلم جديد برفقها حبيبها رانبير كابور والذي من المقرر عرضه في شهر ديسمبر 2019، أما سلمان خان فقد أنهى مؤخرًا تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "بهارات" برفقة النجمة كاترينا كيف ومن المقرر عرضه في موسم الأعياد لعام 2019.