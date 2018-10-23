مكسيم خليل يستعد لتصوير فيلم عالمي و المخرج صربي

أعلن الفنان السوري مكسيم خليل، عن استعداده للمشاركة في فيلم عالمي جديد، يحمل عنوان (Strahinja)، (الخوف الكبير) حيث يقوم حاليًا بقراءة سيناريو العمل فيما لم يصرح خليل عن القصة التي يدور حولها الفيلم، أو موعد بدء التصوير.

وعلق عليها قائلا:(Strahinja فيلم مغامرتي العالمية الجديدة.. للمخرج الصربي (Stefan Arsenjevic).. ونشالله يكون أسبوعكم مليان حب و اجتهاد و نجاح)، حسب موقع الفن.