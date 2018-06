مكسيم خليل يستعد لخوض تجربة التمثيل في العالمية برفقة زوجته

« ÉDEN » رح يكون اول تجربة على الصعيد العالمي.. مسلسل من انتاج شركة اتنلانتيك..ÈDEN.. اخراج المخرج دومينيك مول.. ادعولنا ... #ÈDEN #series #director #dominik_moll #production #atlantique #shooting #germany #france #greece #Europe #hope #success #happy #goodtimes #greatwork #syria #damascus #lebanon #beirut #egypt #cairo #dubai #algerie #tunisie #morroco #saudiarabia #all_world #miss_you_all # @sawsan_arsheed

A post shared by Maxim Khalil (@maximkhalil1) on Jun 1, 2018 at 3:41am PDT