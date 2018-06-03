مكسيم خليل يستعد لخوض تجربة التمثيل في العالمية برفقة زوجته

مكسيم خليل مع زوجته سوسن ارشيد

أعلن الفنان السوري مكسيم خليل عن استعداده للمشاركة بدراما عالمية بعنوان " ÉDEN " برفقة زوجته الفنانة سوسن أرشيد وقال مكسيم في تعليق نشره عبر صفحته الخاصة على " فيسبوك: "ÉDEN " رح يكون اول تجربة على الصعيد العالمي.. مسلسل من انتاج شركة اتنلانتيك..اخراج المخرج دومينيك مول.. ادعولنا ".والمسلسل هو ألماني فرنسي و يتناول موجات الهجرة و اللجوء إلى أوروبا.

كما يتابع مكسيم في الوقت الحالي تصوير مسلسل كوما تحت إدارة المخرج زهير قنوع و الذي تولى إدارة العمل بعد تصوير القسم الأول منه في الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج ماهر صليبي ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم سامر اسماعيل و ديمة الجندي و كاريس بشار وآخرين.

ويغيب مكسيم عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حيث أنه لا يشارك بأي عمل درامي يعرض في رمضان، وكانت آخر اعمال مكسيم خليل مسلسل “أهل الغرام”، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم جمال سليمان وسلافة معمار وبسام كوسا.

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