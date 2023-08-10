مكسيم خليل وعباس النوري يجتمعان في "ترتيب خاص"

كشفت عدد من المصادر الفنية أنباء عن البدء بالعمل على مسلسل قصير يجمع عدد من نجوم سوريا ولبنان ومن المفترض أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية ويحمل اسم ترتيب خاص.

تفاصيل مسلسل ترتيب خاص

أشارت المصادر إن العمل القادم ينتمي إلى فئة الاعمال القصيرة دون الكشف عن عدد الحلقات، والعمل من فئة الكوميديا الاجتماعي وإنتاج شركة فالكون فيلمز التي يديرها رائد سنان.

ومن الأسماء التي تم التعاقد معها لبطولة العمل الفنان السوري مكسيم خليل، والفنان عباس النوري، ومواطنتهما لين غرة والفنان اللبناني فؤاد يمين، ومن المفترض أن يتولى الإخراج ميار النوري نجل الفنان عباس النوري.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل سواء قصته بالتفصيل أو عدد حلقاته.

مكسيم خليل في ابتسم أيها الجنرال

وعلى صعيد مختلف شارك الفنان السوري مكسيم خليل في الموسم الرمضاني 2023 في بطولة مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي أثار الكثير من الجدل نظرًا لقصته المختلفة.

ويروي العمل قصة مختلفة حول عائلة حاكمة لبلد عربي وهمي، وصراع الأشقاء على السلطة، وراى البعض ان العمل اسقاط على حياة الأسرى الخاكمة السورية.

وجسد خليل دور فرات رئيس دولة الفرات وصراعه مع شقيقه عاصي وتفاقم الصراع على حساب الشعب، وشارك في بطولة العمل كل من عبدالحكيم قطيفان، مرح جبر، ريم علي، مازن الناطور، غطفان غنوم، نوار بلبل، عزة البحر وآخرون.