مكسيم خليل يفضح سارقي مساعدات متضرري زلزال سوريا

نشر النجم السوري مكسيم خليل منشورا مطولا على موقع تبادل الصور و الفيديوهات القصير (إنستغرام)، دعا من خلاله كل شخص يعلم بسرقة المساعدات والتبرعات التي تصل إلى سوريا، الإبلاغ عنه بشكل مباشر من خلال البوست نفسه.

وقال: (نداء لاصحاب الضمير، بتقدر تحكي شو شفت وتفضح هدول الاشخاص بالاسم تحت، بالصور المرفقة عينة من رسائل كتيرة عم توصل انه هلأ وبهذا الوقت المأساوي يلي عم يعيشوه السوريين وبعد مرور كم يوم على وحدة من اكبر الكوارث .. المصحوبة بعواصف وبرد قاسي هالوقت يلي الناس عمتستنى خبر عن احبابها او عن لهفة من حدا)

وتابع : (مع الاسف في ناس تسرق و تخبي و تبيع الاعانات .. في منهم شيوخ وفي منهم مخاتير وفي منهم هلال ومنظمات وفي منهم جيش وتجار.. طبعاً البعض لانه اكيد في ناس عمتشتغل بكل اخلاص.. يلي عماحكيه موجود بكل مناطق سوريا بلا استثناء ..حلب ،اللاذقية ، جبلة ،ادلب ، جنديرس .الخ).

وتعاون الفنان السوري خلال الأيام الماضية، منذ بداية وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، مع النشطاء والجمعيات الأهلية والأشخاص المتضررة من أجل مساندة كل من بحاجة إلى ذلك، وقام بمشاركة العديد من المنشورات عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص بحاجة إلى مساعدات أو مفقودين، وطلب من كل من لديه استغاثة أو معلومة عن مفقودين في المنطقة المذكورة في كل صورة، أن يكتب تعليقاً أسفل منها، ليسهل عملية البحث على جميع الأطراف، ويسمح بتبادل المساعدة.