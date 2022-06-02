"مكنش قصدي"..بعد أن أثارت الجدل عبير صبري تعتذر للجمهور

أدخلت الفنانة عبير صبري نفسها في دوامة من الانتقادات من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث أنها أثارت جدلًا كبيرًا بعد أن تحدثت عن فصل الصيف بشكل ساخر.

وفي التفاصيل، أصبح منشور عبير صبري عن فصل الصيف في صدارة محركات البحث بسبب التعليق الذي كتبته على "فيسبوك"، والتي كانت من خلاله تعبر عن استيائها من ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف بقوة.

وقالت في منشورها: أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة و الحساسية ووخز الجلد وضربات القلب، ده هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه".

ومن هنا بدأت الانتقادات اللاذعة للفنانة عبير صبري تنهال من كل صوب، حيث عبر الكثير من متابعيها عن استيائه، في حين دعا عليها البعض أن تدخل جهنم حتى تعلم عن ما تتحدث بالضبط.

في وقت لاحق، وبعد الضجة التي أثيرت بسبب الصيف، قررت الفنانة عبير صبري أن تعتذر للجمهور، وكتبت: كتبت بوست النهاردة عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي، كنت بهزر، والشتايم انهاليت عليا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء ليا بدخول جهنم وربنا ياخدني ويريحهم مني بعد ألف شر"

وتابعت: وبناء على نصيحة شخصية محترمة جدًا واثقة بها، نصحني أخد بالي، لأن الناس بتتنظر أو بتحول أي كلام إلى سوء نية، وبعملوا حفلة كراهئية وسباب، وبيخاسبوك حساب الكارهين مجانا بدون سبب وخلاص، حتة لو الكلام هزلي وضحك وحسن النية، أو أنا بعتذ لمحبي الصيف وان شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة".

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