ملحم زين يكشف عن موقفه من قضية "نانسي عجرم".. وهذا ما جمعه بـ دانيلا رحمة!

كشف الفنان اللبناني "ملحم زين" عن موقفه من قضية اللص الذي اقتحم بيت الفنانة نانسي عجرم.

وأكد ملحم أنه من أوائل الأشخاص الذين زاروا نانسي عجرم في بيتها وأضاف أنها كانت متعبة ومنهارة، وطلب الفنان من رواد السوشال ميديا أن ينتظروا نتائج التحقيق ولا يجوز إطلاق الشائعات فقط لأن الجاني سوري الجنسية، وأكد أنه يحب الشعب السوري لكن لا يجوز هذا الهجوم على عائلة عجرم.

من جهة أخرى أطلق الفنان تتر مسلسل "العودة" وتحمل الأغنية عنوان "ضعف نظر" وحققت ما يقارب الربع مليون مشاهدة في فترة قصيرة، وهي من كلمات "علي المولى"، ألحان "محمود عيد"، أما التوزيع فهو لـ جيمي حداد.

مسلسل "العودة" من بطولة اللبنانية "دانيلا رحمة"، والممثل "نيكولا معوض"، إضافة إلى نخبة من النجوم العرب.

في نفس السياق، كان قد شارك المنتج "جمال سنان" الإعلان الرسمي للمسلسل عبر حسابه وأعلن أن موعد العرض سيكون بشهر فبراير عبر قناة الـ MBC 4

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