ملوك الجدعنة يتعرض لهجوم من قبل المشاهدين!

ملوك الجدعنة

تعرض "ملوك الجدعنة" لهجوم من قبل المشاهدين، فمنذ طرح البوستر الرسمي للمسلسل، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، لقي انتقادات كثيرة، ومع طرح الإعلان وعرض المسلسل زادت هذه الانتقادات.



وكانت أغلب الهجوم على المسلسل بسبب ظهور الرجل "الجدع" بمظهر "البلطجي" من وجهة نظر بعض من الجمهور، بينما دافع جزء من الجمهور عن العمل بقوله انه جزء من الواقع وأنه في الحارة الشعبية، يجب اخذ الحق باليد.

مسلسل "ملوك الجدعنة"



يرصد لكم موقع "البوابة" آراء المشاهدين عبر موقع "توتير" حول انتقادات مسلسل "ملوك الجدعنة":

علق أحدهم: " فيه مسلسل إسمه ملوك الجدعنة مش عارفة أومال لو كانوا ملوك السرسجة كانوا عملوا فيناا إيه! كنتوا بهدلتونا ياض؟"

حاجة استوقفتني في حوار المسلسل :

- ياسمين الريس بتقول ل عمرو سعد يا ريت تتحرش بيا 🤦

- والثانية بتقول ل مصطفى شعبان زوجي بيضربني قام قلها انتي اختارتيه ردة عليه لو انت زوجي اسمحلك تضربني😳

ليه مطلعين البنات بايعين ومرخصين نفسهم للدرجادي#ملوك_الجدعنة pic.twitter.com/IooY9oGK8e — عماد (@33imad_) April 19, 2021

وزادت حدة الهجوم مع إحالة فريق عمل مسلسل "الطاووس" إلى التحقيق، ليكتب أحدهم: " الما انتوا فالحين اوي كدا و بتتبلوا علي مسلسل بيحكي ببساطة قصة حقيقة حصلت.ي ريت تركزوا انكوا تحكموا بالعدل في قضية الفيرمونت أو غيرها و ي ريت بالمرة تلغوا مسلسل ملوك الجدعنة و تعملوا رقابة ع الألفاظ الخارجة عشان القيم الأسرية متتهدمش!".

في قرار بوقف المسلسل علشان مضمونه مش بيتفق مع أخلاق الأسرة المصرية



مش لما الأسرة المصرية تعرف تربي عيالها الخو*لات الأول يبقى في

اخلاق !

و بعدين المجلس متفرجش عالقرف اللي في #ملوك_الجدعنه و اللي في #ملحمة_موسي #ادعم_مسلسل_الطاووس pic.twitter.com/y3iecLTBBR — Uranusالست🌌♒♀️🇪🇬 (@Uranus_the_god) April 19, 2021

بينما أشاد آخرون بالعمل، وغرد أحدهم: "والله انا بقول كل كلمه في مسلسل ملوك الجدعنه لازم نكتبها في نوتي بوك عشان نحفظها ونبداء نتعايش بيها في الزمن دا بدل من كتح كسل كسح االلي عايشين بيهم دول".



وأضاف آخر: " النيه اني اشوف اول حلقتين من #ملوك_الجدعنة بس فجا حلقه تجر حلقه صح المسلسل فيلو عيوب تقهر زي الاخراج في بعض المشاهد ومشاهد مطمطه مالها داعي بس بشكل عام ممتع، احب لما سفينه وسريه يردو على بعض ومشاهدهم مع دلال عبدالعزيز تجنن و مع يوسف شعبان الله يرحمو ، ولغه الشارع اللي راكبه عليهم."

من ساعة ما التابلت دخل التعليم الدنيا باظت 😅 ..شوف أقوال وحكم #ملوك_الجدعنة@MostafaShaban pic.twitter.com/UxsyFN85oC — MBC مصر (@mbcmasr) April 13, 2021

فهل أنتم مع عرض مثل هذه المسلسلات أم لا؟