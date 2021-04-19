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ملوك الجدعنة يتعرض لهجوم من قبل المشاهدين!

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 10:34
ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة

ملوك الجدعنة

تعرض "ملوك الجدعنة" لهجوم من قبل المشاهدين، فمنذ طرح البوستر الرسمي للمسلسل، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، لقي انتقادات كثيرة، ومع طرح الإعلان وعرض المسلسل زادت هذه الانتقادات.

وكانت أغلب الهجوم على المسلسل بسبب ظهور الرجل "الجدع" بمظهر "البلطجي" من وجهة نظر بعض من الجمهور، بينما دافع جزء من الجمهور عن العمل بقوله انه جزء من الواقع وأنه في الحارة الشعبية، يجب اخذ الحق باليد.

ملوك الجدعنة
مسلسل "ملوك الجدعنة"


يرصد لكم موقع "البوابة" آراء المشاهدين عبر موقع "توتير" حول انتقادات مسلسل "ملوك الجدعنة":

 

علق أحدهم: " فيه مسلسل إسمه ملوك الجدعنة مش عارفة أومال لو كانوا ملوك السرسجة كانوا عملوا فيناا إيه! كنتوا بهدلتونا ياض؟"

وزادت حدة الهجوم مع إحالة فريق عمل مسلسل "الطاووس" إلى التحقيق، ليكتب أحدهم: " الما انتوا فالحين اوي كدا و بتتبلوا علي مسلسل بيحكي ببساطة قصة حقيقة حصلت.ي ريت تركزوا انكوا تحكموا بالعدل في قضية الفيرمونت أو غيرها و ي ريت بالمرة تلغوا مسلسل ملوك الجدعنة و تعملوا رقابة ع الألفاظ الخارجة عشان القيم الأسرية متتهدمش!".

بينما أشاد آخرون بالعمل، وغرد أحدهم: "والله انا بقول كل كلمه في مسلسل ملوك الجدعنه لازم نكتبها في نوتي بوك عشان نحفظها ونبداء نتعايش بيها في الزمن دا بدل من كتح كسل كسح االلي عايشين بيهم دول".

وأضاف آخر: " النيه اني اشوف اول حلقتين من #ملوك_الجدعنة بس فجا حلقه تجر حلقه صح المسلسل فيلو عيوب تقهر زي الاخراج في بعض المشاهد ومشاهد مطمطه مالها داعي بس بشكل عام ممتع، احب لما سفينه وسريه يردو على بعض ومشاهدهم مع دلال عبدالعزيز تجنن و مع يوسف شعبان الله يرحمو ، ولغه الشارع اللي راكبه عليهم."

فهل أنتم مع عرض مثل هذه المسلسلات أم لا؟

كلمات دالة:مسلسلات رمضانرمضانرمضان 2021ملوك الجدعنة

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