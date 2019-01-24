ممثلة مكسيكية نسخة طبق الأصل عن شيرين عبد الوهاب..شاهدوا الصور!

شيرين عبد الوهاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة الممثلة المكسيكية ياليتزا إبريسيو، والتي ظهرت في فيلم "Roma" وترشحت لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لأول مرة في مسيرتها الفنية، ولاحظ الجميع التطابق والتشابه الغير مسبوق مع ملامح النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وهو الشيء الذي أصاب البعض بالذهول.

وعلق المتابعين على الشبه بين الممثلة المكسيكية والنجمة شيرين عبد الوهاب على أنه لو كانت شقيقتها لما كانت ستشبهها بهذه الطريقة الواضحة، بينما كان رأي البعض أنه يوجد شبه ولكن ليس بالشيء الذي يستدعي هذه الضجة، وأنه بالتأكيد لا جمال يضاهي الجمال المصري.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إحدى شبيهات شيرين عبد الوهاب، حيث أن هناك فتاة مصرية تشارك مقاطع لها عبر تطبيق "Tik Tok"، وأيضًا الفتاة العراقية رؤى العزازي، بالإضافة إلى فتاة كورية كانت قد كشفت عنها الفنانة الإماراتية أحلام في إحدى المقاطع على موقع يوتيوب.