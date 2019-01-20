ممثلة هندية تحكي قصة تعرضها للتحرش الجنسي خلف الكواليس..تعرفوا إليها

سوارا بهاسكار

كشفت الممثلة الهندية اللامعة سوارا بهاسكار الجمعة الماضية خلال إحدى لقاءاتها التلفزيونية عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل إحدى المخرجين، ولكنها استغرقت أعوام لتدرك أنه كان يتعمد فعل ذلك واستوعبت الأمر لاحقًا.

وبدون أن تذكر أي اسم، قالت سوارا أن التحرش حدث في مكان العمل وأنها احتاجت من 6-8 أعوام لتدرك ذلك، بعدما سمعت أحدهم يتحدث عن تجربته التي تعرض فيها للتحرش في إحدى حلقات النقاش، في وقتها تأكدت بأن ما حدث معها كان تحرشًا لا محال.

وقالت سوارا في حديثها لإحدى القنوات: "لقد كان يلاحقني طوال اليوم، ويتصل بي خلال الليل، وفي مرة طلب مني أن أذهب لغرفته في الفندق لمناقشة إحدى المشاهد الخاصة بالعمل، وخلال الأسبوع الأول بدأ بالحديث عن الحب والجنس، وفي إحدى الليالي حضر إلى غرفتي وكان ثملًا وطلب أن يحتضنني، لقد كان الأمر مخيفًأ! فهربت على الفور".

الجدير ذكره أن آخر أعمال نجمة بوليوود سوارا بهاسكار كان مشاركتها في فيلم "Veere Di Wedding"، حيث كانت قد أثارت الجدل بسبب جرأتها في إحدى مشاهد الفيلم والذي بسببه أصبح اسمها مميزًا عبر صفحات الأنترنت.