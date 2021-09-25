منة شلبي أول ممثلة مصرية ترشح لجائزة (إيمي) الدولية

رشحت النجمة منة شلبي لجائزة (إيمي الدولية) ل عن دورها في مسلسل (كل أسبوع يوم جمعة) التي شاركها بطولته آسر ياسين

ووفق ما تم إعلانه، تنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل، على أن يتم إعلان الفائزين في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حفل تشهده ولاية نيويورك الأميركية.

مسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة) تم عرضه عبر منصة شاهد VIP، وهو مأخوذ عن رواية الأديب إبراهيم عبد المجيد التي حملت نفس الاسم، وتولى إياد إبراهيم كتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار إلى جانب الإشراف على الكتابة، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، شريف سلامة، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، عبد العزيز مخيون، فيدرا، محمد حاتم ومي الغيطي.

يذكر أن منة شلبي أول ممثلة مصرية وعربية ترشح لجائزة (إيمي الدولية )، وهي جائزة مختصة للأعمال غير الناطقة بالإنجليزية، ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.