منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها و تنكر عمرها الحقيقي!

احتفلت النجمة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39، مع عدد من أصدقائها المقربين منهم الفنان محمد شاهين والمخرج مودي شاهين ،والذي قام بنشر مجموعة من الصور للاحتفال عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، وظهرت بها منة شلبي ترتدي فستان أبيض وتاج يحمل رقم 30،علي الرغم من انها مواليد 1982 لتنهال عليها التهاني والأمنيات بعيد ميلاد سعيد.

وقد حققت منة شلبي نجاحا كبيرا في مسلسلها (ليه لأ 2) الذي عرض مؤخرا، لتكشف عن أن السبب يرجع الي فكرة العمل فهي العامل الرئيسي لنجاحه، وجميع أبطال العمل تحركوا تحت هذه الفكرة الرائعة، و(جميعنا خلقنا الورق من لحم ودم، وشخصية ندى جزء من روحنا للمشروع وندى بنت بسيطة دكتورة لديها مميزات وعيوب).

يذكر أن مسلسل (ليه لأ) الجزء الثاني من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.