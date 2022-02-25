منة شلبي ترتدي النقاب (بطلوع الروح) في رمضان

يواصل صناع وأبطال مسلسل (بطلوع الروح) التي تقوم ببطولته النجمة منة شلبي تصوير أحداث العمل في لبنان، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2022.

هذا و نشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد VIP أول صورة من لوك منة شلبي في المسلسل المقرر أن يُعرض علي شاهد وقناة MBC في رمضان.وظهرت منة فى الصورة بالحجاب، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية مهندسة.

مسلسل (بطلوع الروح) من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

ويعد المسلسل هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم (عن العشق والهوى) عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل (واحة الغروب) عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.