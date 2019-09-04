منة شلبي ليست الوحيدة.. فنانات فضلن حياة العزوبية على الزوج رغم جمالهن!

حينما ظهرت الفنانة المصرية منة شلبي بفستان زفاف في جلسة تصوير قبل أيام ظن جمهورها أن نجمتهم ارتبطت أخيرًا بعد طول انتظار فباركوا لها وهنأوها.

لكن سرعان ما خرجت منة لتؤكد عدم صحة ما يتردد حول زواجها وأن الصورة من قبل الصدفة، فاحتار الجميع وتساءل لماذا لا تتزوج الفنانات مبكرًا وبعضهن لا يتزوج بالأساس رغم توافر المال والجمال؟!.

الناقد الفني أحمد سعد، أجاب عن هذا السؤال قائلًا إن حياة الفنان تكون مزدحمة بالأعمال التي قد تلهيه حتى عن تكوين أسرة والعيش بشكل طبيعي.

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ"البوابة": "اختلاف أولويات كل فنانة هي سبب تأخير زواج بعضهن فمن رأت أن الزوج والأولاد أهم من عملها تزوجت، ومن رأت أن العمل أهم ستتغاضى عن تكوين حياة أسرية".

وأوضح الناقد الفني أن بعض الفنانات يرون أن الزوج وتربية الأولاد سيبعدهن عن الفن وربما يقطع مسيرتهن لذلك يفضلن البقاء دون زواج.

وترصد "البوابة" في هذه السطور بعض الفنانات اللاتي توافرت فيهن النجومية والجمال ولم يتزوجن بعد:

منة شلبي

رغم وصول منة شلبي إلى عمر ٣٧ عامًا، إلا أنها ترفض الزواج حتى الآن، وقالت في تصريح تلفزيوني: "أنا مش رافضة مبدأ الزواج، ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حالياً".

إليسا

على الرغم من مشاعرها المرهفة، التي تبدو في أغانيها، فهي لم تتزوج حتى الآن، وقررت ألا تشغل تفكيرها إلا بالأعمال الفنية والألبومات.

وحول ذلك أكدت إليسا في تصريح صحفي أنها لا تشعر بالنقص لأنها لم تنجب، وأنها كانت تتمنى أن تصبح أمًا عندما كانت أصغر سنًا، لكنها لا تشعر بالندم، فالناس لم يخلقوا جميعًا لينجبوا الأطفال- حسب قولها.

مي عز الدين

رغم أنها اقتربت من سن الأربعين إلا أن مي عز الدين، من الفنانات اللاتي لم يتزوجن حتى الآن، ولم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما، وأوضحت في أكثر من مرة أن بحثها عن الحب هو سبب عدم زواجها حتى الآن.

حورية فرغلي

ترفض الفنانة حورية فرغلي الزواج رغم تخطيها سن الأربعين، وكشفت الفنانة في أكثر من لقاء أن حبيب عمرها وخطيبها توفي قبل زواجهما بيوم واحد فقط، مؤكدة أن الزواج أصبح خطوة مؤجلة بالنسبة لها، ولا تفكر سوى في الفن.

درة

أما الفنانة التونسية درة التي أشرفت على الأربعين، فلم تتزوج حتى الآن أيضًا، وقالت في تصريحات سابقة إنها لا تريد الزواج من شخص غير ملائم لها، فهي ترغب في الانتظار حتى تقابل الرجل الذي تحلم به طوال عمرها، لأن الزواج خطوة ليست سهلة وتحتاج إلى تفكير، بحسب قولها.

ميس حمدان

فضلت الفنانة الأردنية ميس حمدان البقاء دون شريك حياة أيضًا حتى الآن والتفرغ للفن رغم وصولها سن ٣٦، وقالت في تصريحات صحفية، إنها تبحث عن الحب وأن رغبتها في عدم الزواج بشكل تقليدي سبب تأخر هذه الخطوة.

نرمين الفقي

كما فضلت الفنانة المصرية نرمين الفقي عملها على الزواج، وقالت في تصريح تليفزيوني: "الناس متخيلة إني عندي مجال واسع أشوف عرسان كتير، ووقتي وشغلي وأمي واخد كل وقتي، أنا ماعرفتش أعمل الوسط بين إني أكون أم وبين شغلي، وباروح المسرح وعندي تصوير".

منة فضالي

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن أسباب عدم زواجها حتى الآن، قائلة إن الارتباط مرحلة أخرتها عن التمثيل كثيرًا لأنها عندما ترتبط ستضع كل تركيزها في التحضير للزواج، مشيرة إلى أن كل ما يهمها حاليًا هو صنع اسم وتاريخ لها في عالم الفن.

وأوضحت أنها ارتبطت 3 مرات بشكل رسمي، إلا أنها لم تصل للزواج، لافتة إلى أن أحد الأشخاص تقدم للزواج منها مؤخرًا بشرط أن تترك المجال الفني، وهو ما رفضته تمامًا.

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