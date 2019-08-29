من العري لـ المرض.. 5 طرق يلجأ إليها الفنانون لتحقيق "الشهرة السريعة"!

يبدو أن الفنانين أدركوا مؤخرا طرقًا سهلة للشهرة السريعة وجذب الانتباه للترويج لفيديو كليب جديد أو فيلم يسعى بطله لتعلية إيراداته وخلق زحام على شباك التذاكر.

"المرض، العري، السخرية والشتائم، الدلع، الفضائح.. وغيرها أمور أعتاد النجوم على كشفها وإعلانها للجمهور أو ربما افتعالها ليكونوا بؤرة اهتمام الجميع.

وتستطلع" البوابة" في هذه السطور أبرز الطرق السريعة لشهرة صاحبها

المرض

سلسلة طويلة من النجوم لجأوا إلى إعلان مرضهم إما قصدا أو سهوا كان آخرهم المطرب المصري هيثم شاكر الذي ظل صامتا حتى وقت طرح ألبومه الجديد ليعلن عن إصابته بالمرض الخبيث ليثير حالة من الجدل بين الجمهور عن سر الإعلان في وقت طرح ألبومه.

وقبله لجأت كل من "إليسا، هيفاء وهبي، ميريام فارس،وغيرهم إلى إعلان مرضهم رغم عدم حاجة الجمهور لذلك إلا أنهم فضلوا أن يظلوا مركزًا وبؤرة اهتمام الجمهور.

العري

رغم أنه هذه الصفة لصيقة بالفنانات إلا أن النجم المصري محمد رمضان اعتاد على الظهور بشكل شبه عاري لخلق ضجة حوله وهو ما ظهر في حفلاته الأخيرة.

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في حفله الأخير بالساحل الشمالي، بعدما ظهر بملابس شفافة وشبه عاري الجسد.

الشتائم والتنمر

تعد هذه أيضا طريقة بعض النجوم لجذب اهتمام الإعلام لهم وتعتمد على توجيه الشتائم للجمهور أو السخرية وممارسة التنمر بحقهم.

وكانت أخر هذه الوقائع ما فعله المطرب محمود العسيلي تجاه أحد المعجبين حينما طلب منه الأخير أن يلتقط صورة سيلفي معه ليرفض قائلا "معاك واسطة؟."



الدلع

تمارس بعض الفنانات صفة "الدلع" لجذب اهتمام الجمهور كالرقص المثير وهن حافيات على المسرح أو الحديث المتصنع والحركات اللافتة.

وتعد هيفاء وهبي ونانسي عجرم من الفنانات اللاتي يبرعن في تنفيذ ذلك ودخلت المغربية مريم سعيد على الخط بحركات الدلع أمام الكاميرا وتمايلها ورقصها بطريقة لافتة.







الفضائح

تسببت الفضائح الأخلاقية في ظهور أسماء فنانين لم يكونوا معروفين من قبل مثلما حدث مع المصريتين مني فاروق وشيماء الحج اللتين تصدرتا صفحات الصحف وشاشات التلفاز بعد واقعة فضحهما بفيديو إباحي مع المخرج المعروف خالد يوسف.

كما تسقط بعض النجمات في قضايا أخلاقية دون قصد لكنها تكون سببًا في تسليط الضوء عليهن، كما حدث مع الفنانة المغربية مريم حسين حينما ظهرت ترقص مع مغني راب شهير بشكل مثير ورفع قضايا ضدها بأنها مارست الجنس معه بالتراضي.



في هذا الإطار يقول الناقد الفني سمير الجمل إن طرق شهرة الفنانين كثيرة منها ما هو محمود من خلال العمل الذي يحقق رضا الجمهور أو شهرة تعتمد على الإثارة والفضائح.

وأوضح الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة" أن العمل الجاد والمحتوى المميز هو الذي يبقي عالقا في أذهان الجماهير ويحقق به صاحبه شهرة واسعة وصادقة وتظل للأبد ضاربا مثلا بالفنانين والمطربين القدامى كعبد الحليم حافظ وعادل إمام.

في المقابل قال الناقد الفني إن الشهرة التي تأتي عبر الفضائح وإثارة الجدل تذهب سريعا في مهب الريح ولن يذكر صاحبها إلا بكل سيء عند الجمهور.

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