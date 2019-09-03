آخرهم عمرو دياب.. فنانون رجال أثاروا جدلا بسبب ملابسهم!

فتح الفنان المصري عمرو دياب الباب للحديث عن النجوم الرجال الذين فاجئوا الجمهور بملابسهم اللافتة، وذلك حينما ظهر بإطلالة غريبة في حفله بالساحل الشمالي.

ويرصد "البوابة" في هذا التقرير العديد من النجوم الذين تعمدوا إثارة الجدل من خلال إطلالاتهم على غرار ما يحدث بين النجمات عادة.

عمرو دياب

أثار المطرب عمرو دياب الجدل بعد ظهوره بملابس غريبة خلال إحدى حفلاته في الساحل الشمالي، حيث ارتدى بنطلون أسود يُشبه السروال الذي يرتديه الرجال في الريف المصري وكذلك تيشيرت أبيض واسع وطويل يُشبه الملابس الداخلية.

محمد رمضان

ويعد الفنان المصري محمد رمضان، رائدًا في الظهور بملابس جريئة وغربية حيث أثار حالة من الغضب في الأيام الماضية بظهوره بملابس شفافة، وصدر عارٍ، وبوكسر قصير، مع إكسسوارات ضخمة، ونظارات شمسية ليلًا، في إحدى حفلاته بالساحل الشمالي.

أحمد مجدي

وعادة ما يظهر الفنان المصري أحمد مجدي، بملابس غريبة آخرها ارتدائه "بيجاما"، في مهرجان فني.

وأوضح في تصريح له أن الكثيرين ارتدوا بيجامات خارج مصر، إلا أن الأمر كان صعبًا عندما جربه في مصر، وقرر عدم تجربة ارتداء ملابس غريبة مرة أخرى.

خالد الصاوي

ظهر الفنان المصري خالد الصاوي، ذات مرة بأزياء “غريبة” في إحدى الندوات حيث ارتدى عباءة طويلة، ونظارات شمسية، ما جعل البعض يستغرب من ذلك.

عبدالله بالخير

فاجأ الفنان الإماراتيّ عبدالله بالخير، جمهوره بإطلالة شبابية مختلفة خلال تواجده بمدينة الضّباب بلندن.

وظهر بالخير مُرتديًا جاكيت جلد باللّون الأسود، ويحمل سبحة حمراء في يده، متخليا عن اللبس التقليديّ الإماراتيّ الذي اعتاد الظهور به.

كما لفت الفنان الأنظار بسبب تسريحة شعره الغريبة، فكان ستايله بالمُجمل قريبًا من أسطورة الغناء الأمريكي “إلفيس بريسلي”.

سعد لمجرد

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد وهو يرتدي ملابس وصفت بالغريبة خلال قيامه بجولة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس،.

وأثار الفنان جدلا بين المتابعين داعين إياه إلى ضرورة تجنب ارتداء هذه الملابس والظهور بملابس تليق به، وتعكس النجاح الفعلي الذي حققه فنيا خلال السنوات الأخيرة.

عامل في صنع النجومية

الناقد الفني سمير الجمل، اعتبر أن اختيار نوعية الملابس التي يرتديها الفنان عامل أساسي في صنع نجوميته وتعبر بشكل واضح عن شخصيته بالسلب أو الإيجاب.

وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الفنان محمد رمضان اختار تصنيفه بالفنان المثير للجدل بسبب طريقة ملابسه وإطلالاته العارية، منتقدا في الوقت ذاته إطلالة عمرو دياب الأخيرة معتبرا أنها لا تليق بحجم أعماله.

وأوضح الناقد الفني أن اختيار الفنان لملابسه حرية شخصية لكن للجمهور الحق في رؤية نجمه بشكل مناسب ويرضى حاسة البصر لديه.

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