صور: منة شلبي مفرطة النحالة في أحدث جلسة تصوير

منة شلبي

نشرت النجمة المصرية مِنّة شلبي عِدّة صور لجلسة تصوير جديدة خضعت لها عبر حسابها على (انستجرام)، حيث أكثر ما لفت انتباه متابعيها هو ظهورها بنحافة شديدة وفقدانها الكثير من وزنها.

وقد تألّقت مِنة بإطلالة جذّابة وبفستان مكشوف الظهر والذراعين مع تنورة طويلة فضية اللون، كما اعتمدت موضة الشعر القصير الذي ما زالت محافظة عليها، ولم ترتدي أي أكسسوارات في ذراعيها أو حول عنقها بل اكتفت بقرطين طويلين أضفيا بهاء وبساطة على الفستان، حسب موقع مجلة سدتي.