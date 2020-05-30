منة شلبي و محمد هنيدي يستعدان لتصوير (النمس و الإنس)

تبدأ الفنانة منة شلبي تصوير أولى مشاهدها في فيلم (النمس والإنس)،لتسجل تعاونها الأول مع النجم محمد هنيدي، كما تتعاون للمرة الأولى مع المخرج شريف عرفة، ويمثل الفيلم استكمالا لمسيرة منة مع الأفلام الكوميدية بعد سلسلة من الأفلام المهتمة بقضايا المرأة والمجتمع.

المخرج شريف عرفة يجري حاليا معاينات لأماكن تصوير الفيلم بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يعكف على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة لإنهاء تعاقداتهم، وتأكد حتى الآن مشاركة النجوم عمرو عبد الجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو، حسب موقع خبرني.

يذكر أن منة شلبي غابت عن موسم دراما رمضان 2020 وكان ظهورها الأخير سينمائيا ببطولة فيلم (خيال مآتة) من بطولة أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وعٌرض نهاية عام 2019.