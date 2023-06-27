منة عرفة بإطلالات ساحرة من إجازتها في جزر المالديف

البوابة-شاركت الفنانة الشابة منة عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام) بصور من إجازتها الصيفية التي تقضيها في جزر المالديف.

وظهرت منة في الصور الساحرة مرتدية فستانًا من اللون الأبيض. وعلقت على الصور: (صباح الجمال، في جمال كده؟).

كما و ظهرت منة عرفة في صور اخرى وهي تتناول وجبة الإفطار داخل البحر وعلقت على الصور قائلة: (صباح الخير جزر المالديف لقد حلمت بهذا الإفطار العائم ، المنظر الخلاب ، كل شيء، شكرا مالديف لأنك جعلتي حلمي يصبح حقيقة).

الجدير بالذكر أن الفنانة منة عرفة شاركت مؤخرا في مسلسل يحمل إسم (ليل أم البنات)، بطولة الفنانة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، فريال يوسف، وتأليف كلا من الثنائي رانيا عاطف وأحمد صبحي ، و إخراج عبد العزيز حشاد.