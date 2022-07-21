منة عرفة تتالق على شاطىء البحر و بالبوركيني

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها، صورًا جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وتألقت منة بإطلالة جذابة أنيقة علي الشاطي ، مرتدية بوركيني باللون الأزرق ، حازت علي اعجاب متابعيها.

ومنذ طرح البلوجر الشهيرة هادية غالب، مجموعة ملابس السباحة الخاصة بها، أحدثت جدلًا واسعًا بسبب أسعارها العالية، إذ تمثل تصميم المايوه من (توب) السباحة الذي يتناسب مع الجزء العلوي من الجسم تمامًا، إلى جانب وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة يُصمم بالشكل الذي تريديه، كما تتنوع ألوانه بين الأزرق والأخضر النايلون.

وشاركت منة عرفة، مؤخرا في حكاية (حلم حياتي)، ضمن حكايات مسلسل (إلا أنا)، بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.