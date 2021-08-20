منة عرفة تتهم المسؤولين عن إدارة أعمالها بالسرقة

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن سرقة صفحتها على موقع (فيسبوك).

و أطلقت منة عرفة صفحة جديدة على (فيسبوك) أعلنت عنها عبر فيديو نشرته على (إنستجرام)، قالت خلاله إن الصفحة القديمة التي أطلقتها منذ سنوات، تعرضت للسرقة، موجهة الاتهام إلى الشركة المسؤولة عن إدارتها بالاشتراك مع المسؤولين عن إدارة أعمالها.

و أكدت منة أنها سوف تكشف لاحقا كافة التفاصيل حول تعرض صفحتها للسرقة، طالبة من متابعيها نشر صفحتها الجديدة، لكي تتواصل معهم من خلالها، حسب موقع في الفن.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان عبر قناة الحياة.