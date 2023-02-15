منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. "عقبال ما تشيلي ولادي"

البوابة- احتفلت الفنانة المصرية منة فضالي بعيد ميلاد والدتها، معربة عن حبها وتقديرها لها.

وشاركت منة عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدتها، حيث ظهرت مرتديةً فستانًا صيفيًا أوف شولدر جاء مخططًا باللونين الأزرق والأبيض، بينما ارتدت والدتها تيشيرت أزرق من توقيع علامة التجارية "كالفن كلاين".

منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وأرفقت فضالي الصورة بتعليق، كتبت فيه: "اغلي حاجه في حياتي ربنا ما يحرمني منك ابدا ولا يحرمني من ضحكتك ويديكي الصحه ويبعد عنك اي مرض يا امي كل سنه وانتي طيبه وعقبال ١٠٠ سنه".

ورغم أن الفنانة لم تتزوج بعد، إلَّا أنها تمنت أن تلتقي والدتها بأطفالها، مضيفة: "وعقبال ما تشيلي ولادي واقدر اسعدك بحبك اد الدنيا".