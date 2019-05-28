منة فضالي تخضع لريجيم قاس و النتيجة مذهلة (صور)

فاجأت الفنانة منة فضالي متابعيها على (انستجرام)، بتغير جذري في شكلها بعد خضوعها لرجيم قاسِ، لتكشف لكل محبيها عن السر وراء هذه الخسارة الكبيرة في الوزن.

ونشرت منة فضالي صورة لها على حسابها على (انستجرام)، بعد خسارتها للكثير من وزنها بشكل ملحوظ، وعلقت على اللقطة لتكشف لكل محبيها عن السر وراء هذه الخسارة اللافتة، هو اتباعها حمية غذائية صحية.

وقالت منة فضالي عن خسارتها للوزن: (لكل اللي بيسألوني خسيتي ازاي ولكل اللي فاكرين اني عملت عمليات السر هو دكتوري وصديقي دكتور باهي هاني انا خسيت دايت عادي جدا اكل ولاني بسمع الكلام وعندي اراده وصلت للشكل اللي انا عاوزاه و مبسوطه جدا بنفسي متحرمش منك يا قمر وربنا يعينك علي أمي بقى)،حسب موقع مجلة ليالينا.

تفاعل متابعو منة فضالي مع إطلالتها بعد خسارة الوزن، مؤكدين لها أنها بدت أصغر سناً، خاصة عندما اعتمدت قصة شعر قصيرة.

هذه ليست المرة الأولى لمنة فضالي الذي تتحدث فيها عن خسارة الوزن، فقد سبق وأن كشفت عن حمية غذائية اتبعتها لخسارة 8 كيلوجرامات في 10 أيام، كانت عبارة عن تناول 7 حبات تمر مع حليب فقط.