منة فضالي تخضع لعملية جراجية وتكشف تفاصيل وضعها الصحي

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن اجرائها عملية جراحية عبر حسابها في انستغرام، ونشرت صورة من داخل المستشفى ارفقتها بتعليق جاء فيه: " الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول".



وأضافت: "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد".

وعلى الصعيد الفني، تشارك منة فضالي في فيلم "حبيب روحي" إخراج مازن نيازي إنتاج عمرو طنطاوي، كما تشارك في فيلم (ميني بار) من بطولة صلاح عبدالله، راندا البحيري، علاء مرسي ونضال الشافعي.