منة فضالي تستغيث بجمهورها من مجهول يطاردها

طلبت الفنانة المصرية منة فضالى من جمهورها وأصدقائها المساعدة عبر حسابها بموقع (فيسبوك)، إذ أعلنت أن مجهولاً يطاردها وتهجم عليها فى محل سكنها، واستغاثت بمتابعيها ليساعدوها في هذه الأزمة.

وكتبت منة فضالي: (دلوقتي في حد جالى البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنينى تحت البيت، ممكن حد يساعدني)، حسب اليوم السابع.

وانهالت التعليقات على المنشور، وجاءت في معظمها تطلب منها إبلاغ الشرطة، وأن يقوم حارس العقار باحتجاز الشخص الذي يقف أمام بيتها حتى تأتي الشرطة.



