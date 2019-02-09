هكذا ردت منة فضالي على تصريحات طليقها محمد ضياء

منة فضالي و محمد ضياء

في أول رد فعل لها بعد البيان الصحافي الذي أصدره الملحن محمد ضياء بحقها، كتبت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على (تويتر): (سعادتك فى يد الله لا يوجد صديق يمكن أن ينتزعها منك، ولا حبيب يمكنه أن يمزقها ولا يتحكم بها). وهو ما اعتبره البعض ردًّا منها بطريقة غير مباشرة على تصريحات طليقها الأخيرة.

وكان محمد ضياء قد أصدر بالأمس بيانًا صحافيًّا قال فيه: (لقد تزوجت سرًّا بالفعل من منة فضالي التي كانت فنانة صاعدة في حينها، وأضاف: (ولكي يكتمل الزواج العرفي وشرعيته، وجب أن يكون هناك محامٍ وشهود، وتم عمل صحة توقيع عليه وإعلان هذا الزواج على المقربين ، حيث كانت العلاقة هي تقارب بين طرفين بالحلال يمكن تشبيهها بالخطوبة، إلى أن تتطور في ما بعد إلى زواج رسمي، لأنه في رأيي لو تم وضع مدة لعقد الزواج لأصبح زواج متعة)، وأضاف : (واضح أنها تمر بحالة ركود فنية، وهي دائمًا تحاول نشر شائعات لتسلط عليها الأضواء)، حسب موقع مجلة سيدتي.

الجدير بالذكر أنّ الفنانة منة فضالي تستعد لمسلسل (قيد عائلي) الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشارك فى بطولته ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، ومحمد محمود عبد العزيز، وهدى صبري، وفواز، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.