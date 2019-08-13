منة فضالي تقضي العيد بـ(الكاش مايوه)

نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها بـ (الكاش مايوه) أثناء تواجدها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف في الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحتها على (فيسبوك وإنستجرام وتويتر).

وعلقت منة على الصور قائلة: (والسعادة لا تأتي إلا عندما نعتقد أنها ستنجح)، ونالت الصور استحسان جانب كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور عبر التعليقات حين أبدوا إعجابهم بتلك الصور، حسب اليوم السابع.

جدير بالذكر أن منة فضالي اعتذرت مؤخرًا عن القيام ببطولة (جوازة مرتاحة) بسبب انشغالها بأعمال أخرى وفقاً لتصريحاتها آنذاك، لتلعب دور البطولة الفنانة ريم البارودي.